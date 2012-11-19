Новости Беларуси. Авиарейсы «Минск – Тель-Авив» вылетают с задержкой в расписании, но никаких проблем с безопасностью перелета или посадки сейчас не возникает. Об этом сообщили в информационно-справочной службе национальной авиакомпании.

Накануне МИД рекомендовал белорусским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в связи с обострением обстановки в этой стране. В свою очередь Израиль корректирует маршруты движения гражданских самолетов в районе аэропорта под Тель-Авивом в связи с ракетными обстрелами боевиками движения ХАМАС территории страны.

Конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа продолжается шестой день. Израиль предпринял массированные авиационные удары и артобстрел сектора Газа в ответ на ракетные обстрелы боевиками ХАМАС израильской территории.

Утром 19 ноября число жертв среди мирного населения в секторе Газа превысило 80 человек, среди них много женщин и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.