Новости Беларуси. Первомай сегодня сплотил всех белорусов. Шествия и праздничные гулянья прошли во всех уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи людей вышли на улицы семьями, чтобы провести время вместе, пообщаться, насладиться майской погодой и, конечно же, окунуться в гулянья. Первомай в столице праздновали на нескольких локациях, однако самой массовой из них стал парк Победы. Подробнее Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Беларусь отмечает день труда. История этого праздника уходит своими корнями в XIX век. Тогда рабочие Чикаго требовали на митинге 8-часовой рабочий день. Сегодня права белорусов отстаивает Федерация профсоюзов. В их компетенции комфортные условия труда, безопасность на рабочих местах, социальные гарантии и не только.

1 Мая – это прежде всего праздник человека труда. Ведь сегодня каждый из нас своим кропотливым трудом создает настоящее, строит будущее и в то же время не забывает о прошлом. Поэтому неспроста в столице праздник начался у стелы «Минск – город-герой». Представители трудовых коллективов возложили цветы к монументу в память о героическом подвиге наших предков. После этого эпицентром торжеств стал столичный парк Победы. Сюда с отличным настроением пришли сотни людей, чтобы вместе отметить Праздник труда.

Прекрасное настроение, люди приходят с удовольствием. Такие праздники нас объединяют и дают нам возможность встретиться, поговорить.

Мне очень нравится, что именно сейчас проводятся такие мероприятия. Есть возможность их посещать. Тем более, что погода соответствующая. И мне нравится здесь находиться.

Атмосфера просто замечательная. Душа радуется, что в нашей стране так свято чтят праздники, которые к нам пришли от наших дедушек, бабушек, мам и пап. Я очень хорошо помню, как каждый год мы с мамой и папой ходили на Первомай. Праздновать 1 Мая – это наша давняя традиция. Праздник объединяет представителей разных поколений и профессий. Сегодня в парке Победы многолюдно. Участниками Первомая стала и наша дружная команда СТВ.

Ирина Усова, председатель профсоюзного комитета телеканала СТВ:

Лозунг «Мир! Труд! Май!» сегодня как нельзя актуален. Я считаю, что если каждый будет на своем месте выполнять качественно свою работу, классно, тогда и в семьях у нас все будет хорошо. И в нашей стране все будет хорошо. СТВ не осталось в стороне. И мы присоединились к этому замечательному празднику. Погода классная, настроение классное. Ребята, всех с праздником!

Сергей Крысенко, председатель Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма:

Очень важный момент, что мы здесь объединены. Этот лозунг «Мы вместе» очень важен для профсоюзов. На самом деле, эта площадка, как 1 Мая собираются разные отрасли, мы видим людей совершенно других профессий. Это вызывает бурный восторг, что мы такая сила!

Во время праздника наградили победителей профессиональных конкурсов и лучших работников разных отраслей. Одна из самых престижных наград – премия в области труда – вручается уже более 30 лет. За это время отмечены свыше 600 человек. На этот раз лауреатами стали 20 соискателей – те, кто достиг высоких показателей в трудовой или научной деятельности, а также внедрил в практику собственные новаторские подходы.

Константин Дроздовский, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

Это оценка работы всего коллектива, который трудится не покладая рук на благо детей, здоровья детей, на радость их родителей. Это многолетняя работа, которая посвящена 3D-моделированию в различных ситуациях. Как при сложных врожденных пороках сердца, так и при сложных ситуациях в детской хирургии.

Иван Швед, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Гомсельмаш»:

Эти награды дают повод для гордости, но еще дают повод для ответственности. Такие награды возможны благодаря высокому уровню социального партнерства, наполняемости коллективного договора и, конечно, высокой степени взаимоотношений между нанимателем и профсоюзным комитетом.

В парке Победы отраслевые профсоюзы развернули интерактивные площадки. Здесь можно было поближе узнать о различных профессиях. А еще почувствовать себя спасателем, правоохранителем, летчиком. Кроме этого, минчане и гости столицы смогли поучаствовать в творческих и спортивных состязаниях. А на площадке профсоюза работников леса развернулось тимбер-шоу, на котором свое мастерство показали участники чемпионатов мира по валке леса.

Виктор Зарембо, лесничий Юрьевского лесничества:

Первый элемент – обрезка веток. В бревнышко засверлены 30 суков диаметром 30 сантиметров. Необходимо быстро и качественно обрезать их. Второй элемент – эстафета. Необходимо обрезать блин в настоящем бревнышке в красной черте, чтобы блин остался лежать на бревне. Второе бревно необходимо обрезать по красной черте. И учитывается время.

Сегодня партнерские взаимоотношения профсоюзов, нанимателей и правительства позволили Беларуси достичь серьезных результатов в сфере трудовой справедливости. Изменения, которые вносятся в Трудовой кодекс, помогают создать комфортные условия труда. Среди них – внедрение новых форматов, таких как дистанционная работа, введение удобного рабочего графика для семей, воспитывающих детей и многое другое. В центре внимания и социальная поддержка. Так, с этого дня пенсии выросли на 5 %. Михаил Орда: уровень социального развития Беларуси – повод странам Запада удушить нашу экономику. Подробнее.