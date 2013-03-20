Астрономическая весна пришла в Беларусь 20 марта. Когда же белорусам ждать весенней погоды?

Новости Беларуси. Астрономическая весна пришла в Беларусь. 20 марта – день весеннего солнцестояния. Однако характер погоды в стране все еще остается зимним. Утром в Беларусь пришел новый циклон - «Бирк». Ночью по западу страны прошел снег. А в столице продолжают ликвидировать последствия «Хавера». Городские улицы убирают около 700 машин.

Новый циклон «Бирк» едва задел Беларусь. Метель бушевала только ночью. Впрочем, этого хватило, чтобы наделать проблем. Едва ли не первой жертвой циклона стал 11-летний мальчик. Тот опаздывал утром в школу в столичной Чижовке. На пешеходном переходе его на большой скорости сбила машина. К счастью, пятиклассник остался жив.

Хоть метель ушла, обстановка на дорогах страны остается сложной. ГАИ все еще не рекомендует автолюбителям садиться за руль. На трассе М1 временно ограничили скорость до 90 километров в час. И на МКАДе, и в Минске снег все еще убирают.

Минчане:

Хочется весны, потому что тяжело. Физический труд очень тяжелый, особенно выносить со ступенек.

На этот раз дорожники к снегу были готовы. На улицы вышло 700 единиц техники. Основные магистрали сейчас бесснежны. Проблемы остаются разве что во дворах. К слову, у коммунальщиков и жильцов есть еще пару дней, чтобы расчистить и их: потом придут морозы.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

К сожалению, до конца марта по-настоящему весенней погоды ждать не приходится. На большей части территории сохранится зимний характер погоды. Только в начале апреля, начиная с западных районов, будет приходить уже по-настоящему весенняя погода.

Кстати, по всем нормам, именно 20 марта в природе должно начаться обновление: снег таять, а почки - набухать. Но пока весны нет. Разве что в душе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Очень ждем. Весна – это хорошо, когда почки распускаются.

Хочется снять с себя теплую одежду. Хочется тепла

Вы знаете, а мне ваша погода нравится. Вчера ехал из Польши через Брест. Как раз попал немного под метель. А в остальном - супер.