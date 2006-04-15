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Армия переходит на летнюю форму одежды

15 апреля 2006 09:48
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Соответствующий приказ подписал министр обороны генерал-полковник Леонид Мальцев. Военнослужащие наденут летнюю форму одежды 17 апреля.До этого дня в батальонах и ротах пройдут строевые смотры, в ходе которых проверят не только наличие обмундирования, но также его состояние и правильность подгонки. Согласно приказу, военнослужащим запрещается находиться в специальной одежде (предназначенной, например, для работ на технике) в населенных пунктах и общественных местах, кроме случаев, вызванных служебной необходимостью.
# общество

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