Армия переходит на летнюю форму одежды

Соответствующий приказ подписал министр обороны генерал-полковник Леонид Мальцев. Военнослужащие наденут летнюю форму одежды 17 апреля.До этого дня в батальонах и ротах пройдут строевые смотры, в ходе которых проверят не только наличие обмундирования, но также его состояние и правильность подгонки. Согласно приказу, военнослужащим запрещается находиться в специальной одежде (предназначенной, например, для работ на технике) в населенных пунктах и общественных местах, кроме случаев, вызванных служебной необходимостью.