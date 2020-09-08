Андрей Савиных: был несколько удивлён непониманием тех процессов, которые происходят в Беларуси

Новости Беларуси. Непонимание международными партнерами процессов, происходящих в Беларуси, вызывает удивление. Такой тезис 8 сентября озвучил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Андрей Савиных по итогам видеоконференции в рамках заседания Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время двухчасовой онлайн-встречи позицию высказали ряд представителей стран-участниц Совета Европы. Андрей Савиных отметил, что последствия прошедшей президентской кампании для мирной Беларуси стали шоком. Во время политического процесса, да и после, широко используются дезинформация, психологические приемы и манипуляции сознанием людей. Усложняет ситуацию и позиция некоторых стран ЕС, которые уже ввели национальные ограничительные меры. По мнению депутата, санкции – путь в никуда.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Откровенно говоря, я был несколько удивлен непониманием тех процессов, которые происходят в Беларуси. Причем люди говорили искренне, но было совершенно видно, что они исходят из каких-то своих представлений. Я постарался объяснить им, что Республика Беларусь заинтересована в широком внутреннем диалоге с участием максимального числа легитимных общественных, политических организаций для модернизации политической системы в Республике Беларусь.

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Этот диалог по логике вещей должен завершиться в разработке новых положений Конституции, которые модернизируют и политическую систему Беларуси, которые вполне могут затронуть избирательное законодательство, законы о массовых мероприятиях, которые усилят существенным образом роль политических партий.