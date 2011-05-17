Анастасия Шогина из Слонима – обладательница титула «Мини-мисс мира» 2011 года

14-летняя красавица в финале обошла участниц из 30 стран. Теперь Анастасия готовится к финалу конкурса среди подростков «Мисс Вселенная», который пройдет в октябре в Майами.

Красивые победы даже на малом подиуме – уже большое достижение. Ведь пока юные красавицы борются не за миллионные рекламные контракты или за первые обложки таблоидов. Для них само участие – уже триумф.

Анастасия Шогина, победительница конкурса «Мини-мисс мира 2011»:

Это было для меня неожиданно. Старалась, делала все, что могла.



Уже не комсомолка, но спортсменка в душе и просто красавица на подиуме. Насте всего 14. Однако ее победе мог бы позавидовать любой. Точнее, любая из 30 участниц международного конкурса красоты. Ведь «Мини-мисс мира» – своего рода стартовая площадка для будущих звезд мирового подиума.

Анастасия Шогина, победительница конкурса «Мини-мисс мира 2011»:

Сложно, но интересно. Надо было улыбаться, раскрыться.

Через две недели у девушки итоговый экзамен в школе за 9 класс, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Не за горами и поступление, однако Настя не переживает – ее главное испытание нынешней весны уже позади.

Анастасия Шогина, победительница конкурса «Мини-мисс мира 2011»:

Времени у меня хватает. Оценки не ухудшились. Мне это не помешало.

То, что боям на шпильках все возрасты покорны, он и сам знает не понаслышке и других приучает к этому. Руководитель слонимской модельной школы Виталий Жилинский хоть и стоит всегда внизу подиума, но о своих подопечных говорит с высоко поднятой головой.

Виталий Жилинский, председатель детско-молодежного общественного объединения «Вита-Стайл»:

Человек всегда старался выполнять все максимально хорошо. Считаю, что этой победы она достойна.

Гордиться и вправду есть чем. Из-под его крыла вышла уже не одна победительница международных конкурсов красоты. В 2004 обладательницей титула «Супермодель мира» тоже стала девушка из Слонима. А уж число финалисток конкурса «Мисс Беларусь» под его руководством сразу даже и не вспомнишь.

Виталий Жилинский, председатель детско-молодежного общественного объединения «Вита-Стайл»:

Внешние данные. Плюс работа профессионального человека, который сможет рассмотреть в ребенке звезду.

Шесть часов работы на подиуме в день – совсем не предел, говорит Настя. Тем более, что впереди – не менее ответственная цель. В октябре в Майами пройдет тинейджерский конкурс «Мисс Вселенная», куда девушку уже лично пригласил сам президент Всемирной лиги красоты и моды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».