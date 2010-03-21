Американка потратила 75 тысяч долларов на лечение попугая

Жительница штата Флорида потратила около 75 тысяч долларов на лечение попугайчика, у которого в феврале прошлого года был диагностирован рак.

Колумбийский аратинга (Aratinga wagleri) по кличке Ареба заболел в октябре 2008 года. В феврале 2009 года ветеринары установили, что попугай страдает от одной из форм рака кожи. Специалисты прогнозировали, что Ареба проживет не больше двух месяцев.

Хозяйка попугая Анна Лоури, работающая специалистом по налогообложению, согласилась оплатить курс химотерапии для питомца, который прожил у нее больше тридцати лет. Птица круглосуточно находилась под присмотром ветеринаров, пишет Lenta.ru.

Тем не менее, в марте 2010 года попугай умер в возрасте 42 лет. Лоури уверена, что затраты оправдались, поскольку лечение позволило продлить жизнь Аребы на 9 месяцев. Отмечается, что у Анны Лоури дома живут еще 11 попугаев.