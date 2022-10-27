Прямой эфир

Александру Лукашенко доложат о работе «Беллегпрома»

27 октября 2022 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От импортозамещения до ситуации в отрасли в целом. Во Дворце Независимости 27 октября с докладом глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина и вице-премьер Петр Пархомчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александру Лукашенко доложат о работе «Беллегпрома»-1

Все подробности разговора у главы государства – в нашем следующем выпуске.

# Предприятия Беларуси # общество # Татьяна Лугина # Петр Пархомчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси запустили проект «ZooСердце» – помочь животным может каждый
27 октября 2022 07:28

В Беларуси запустили проект «ZooСердце» – помочь животным может каждый

В Беларуси вступают в силу обновлённые Правила дорожного движения
27 октября 2022 06:40

В Беларуси вступают в силу обновлённые Правила дорожного движения

Строительство крытых теннисных кортов завершается во Фрунзенском районе. Почему этот объект называют уникальным?
26 октября 2022 20:45

Строительство крытых теннисных кортов завершается во Фрунзенском районе. Почему этот объект называют уникальным?