Александру Лукашенко доложат о работе «Беллегпрома»

Новости Беларуси. От импортозамещения до ситуации в отрасли в целом. Во Дворце Независимости 27 октября с докладом глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина и вице-премьер Петр Пархомчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.