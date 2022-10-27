В Беларуси запустили проект «ZooСердце» – помочь животным может каждый

Новости Беларуси. Начиная с помощи по сбору корма и необходимых товаров, заканчивая поиском дома и любящей семьи. В Беларуси стартовал проект «ZooСердце» по инициативе Национальной школы красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помочь братьям нашим меньшим может каждый желающий. По 2 ноября ведется сбор необходимых товаров для питомцев. Затем все передадут на предприятие, которое занимается устройством бездомных животных. Ключевая цель проекта – показать, что сделать доброе дело может каждый человек вне зависимости от возраста, социального и материального положения. Даже маленькая помощь может спасти жизнь.