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В Беларуси запустили проект «ZooСердце» – помочь животным может каждый

27 октября 2022 07:28
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Новости Беларуси. Начиная с помощи по сбору корма и необходимых товаров, заканчивая поиском дома и любящей семьи. В Беларуси стартовал проект «ZooСердце» по инициативе Национальной школы красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси запустили проект «ZooСердце» – помочь животным может каждый-1

Помочь братьям нашим меньшим может каждый желающий. По 2 ноября ведется сбор необходимых товаров для питомцев. Затем все передадут на предприятие, которое занимается устройством бездомных животных. Ключевая цель проекта – показать, что сделать доброе дело может каждый человек вне зависимости от возраста, социального и материального положения. Даже маленькая помощь может спасти жизнь.

# Животные # общество # Фотофакт

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