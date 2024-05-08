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Александр Вольфович: украинские политики пошли на поводу у коллективного Запада

08 мая 2024 10:33
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В Беларуси знают цену миру и безопасности и принимают соответствующие меры для их сохранения. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время памятной церемонии в Борисове, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ

Александр Вольфович: украинские политики пошли на поводу у коллективного Запада-1

У памятника легендарному танковому экипажу Павла Рака, благодаря самоотверженности которого город был освобожден от фашистов, Александр Вольфович отметил, как важно сейчас сохранить мир и не допустить на нашей земле развязывания новой войны. Сегодня очевидно, что переписывание и фальсификация истории – одна из целей информационной кампании западных политиков.

Александр Вольфович: украинские политики пошли на поводу у коллективного Запада-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Мы не хотим, чтобы наш народ ощутил то, что ощутили наши деды и прадеды, отдавая жизнь за свободу и независимость. К сожалению, на территории Украины это забыли политики. И сегодня народ Украины, такой добросовестный, дружественный, трудолюбивый, испытывает то, что не должен испытывать по воле своих политиков, тех людей, которые пошли на поводу у коллективного Запада, тех, кто забыл исторические факты.

Александр Вольфович: украинские политики пошли на поводу у коллективного Запада-7

О сохранении мира на нашей земле сегодня помолились в Борисове. Духовное заступничество – это, конечно, хорошо, но в нашей стране приняты вполне реальные меры адекватного реагирования на современные вызовы. Это Концепция национальной безопасности и Военная доктрина, утвержденные Всебелорусским народным собранием.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Вольфович

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