Александр Вольфович: украинские политики пошли на поводу у коллективного Запада

В Беларуси знают цену миру и безопасности и принимают соответствующие меры для их сохранения. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время памятной церемонии в Борисове, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ

У памятника легендарному танковому экипажу Павла Рака, благодаря самоотверженности которого город был освобожден от фашистов, Александр Вольфович отметил, как важно сейчас сохранить мир и не допустить на нашей земле развязывания новой войны. Сегодня очевидно, что переписывание и фальсификация истории – одна из целей информационной кампании западных политиков.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Мы не хотим, чтобы наш народ ощутил то, что ощутили наши деды и прадеды, отдавая жизнь за свободу и независимость. К сожалению, на территории Украины это забыли политики. И сегодня народ Украины, такой добросовестный, дружественный, трудолюбивый, испытывает то, что не должен испытывать по воле своих политиков, тех людей, которые пошли на поводу у коллективного Запада, тех, кто забыл исторические факты.