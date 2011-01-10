Александр Судник возглавил холдинговую компанию «Пинскдрев»

После октябрьской трагедии, когда при взрыве погибли 14 человек, предприятие оказалось под особым вниманием. Проверка прокуратуры показала, что в цехах регулярно нарушалась техника безопасности. 3 января Президент своим указом назначил «Беллесбумпром» управляющей кампанией этого холдинга. Решение временное и продиктовано форс-мажором. Это общемировая практика, когда государство берёт беспрецедентную ситуацию под свой контроль.

Сообщение о новом директоре холдинга «Пинскдрев» могло бы так и остаться новостью сугубо корпоративной. Дать резонанс максимум на уровне района. Но после октябрьской трагедии к работе этого предприятия — особое внимание. О том, что произошло, напоминают сегодня обгоревшие стены взрывоопасного цеха.

Авария случилась здесь 25 октября. Пока нет окончательного заключения комиссии Совета безопасности. По предварительным данным из-за несоблюдения противопожарной безопасности и промышленной санитарии рванула пылевоздушная смесь на производстве древесностружечных плит и в главном цеху завода ДСП. В итоге 22 работника было ранено и 14 человек погибли. Генпрокуратура выяснила - горело и искрило в этом цехе раз семь за прошедший год. Но факты остались без внимания.

Без промедления по указу президента уже в начале ноября пострадавшие и семьи погибших этой частной кампании получили денежные компенсации. Но понятно, что за безопасность всегда в ответе руководитель. За последние два месяца бывший гендиректор то подавал в отставку, то отзывал свое заявление. Так и не смогли на предприятии определиться с новым управленцем. Дело затягивалось.

На прошлой неделе президент своим указом назначил «Беллесбумпром» управляющей кампанией холдинга. И сегодня концерн созвал внеочередное собрание акционеров. Наблюдательный совет были переизбран. Он утвердил нового руководителя холдинга. Кстати, нынешний гендиректор проработал на Пинскдреве 25 лет и начинал мастером как раз в том злосчастном цехе ДСП.

Александр Судник, генеральный директор ЗАО «Холдинговая кампания «Пинскдрев»:

Первый процесс — удержать предприятие в том едином целом, в котором он сейчас находится. Погашение кредитов — это тоже сложный процесс сегодня, нужно их гасить, чтобы не было проблем и с Западом. Это процесс переговоров каждого дня о том, чтобы они верили в то, что все останется как и прежде.

Оперативность продиктована в первую очередь требованиями безопасности. Все-таки сложное и потенциально опасное производство и 6-тысячный коллектив.

Николай Демчук, обойщик мягкой мебели:

Конечно, люди не отошли еще, прошло всего два месяца. После этого мы стали сами больше внимания уделять техники безопасности на рабочих местах.

Кардинальные перемены «Пинскдреву» не грозят. Холдинг — а в его составе 11 предприятий — стабильно работает на прибыль. Дивиденды получают 1700 акционеров. Никто на их собственность не покушается, сказали в концерне.

Владимир Шульга, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Решения, которые нужно иногда проводить, особенно по инвестированию в экономику предприятия, акционерами зачастую не поддерживаются. Человеку, который сидит дома на пенсии, важнее получить что-то сегодня, чем если мы будем рассказывать, что через десять лет ты станешь богаче. Они в это не все верят, и эта проблема технического развития предприятий была вчера, сегодня будет еще ярче, а дальше — либо находиться на том же уровне, либо ухудшаться.

Какой станет стратегия технического переоснащения — определятся в ближайший месяц. Это немалые затраты. Но безопасность людей и их здоровья — дороже.

Олег Корсак, председатель наблюдательного совета ЗАО «Холдинговая кампания «Пинскдрев», заместитель коммерческого директора по маркетингу и внешнеэкономическим связям:

Более прозрачными станут все решения, которые принимаются в рамках холдинговой компании. По-видимому, будут исключены различного рода непонятные моменты.

Однобокое понимание ситуации продемонстрировали некоторые эксперты. Мол, не возрождение ли это права «золотой акции». От такого механизма Беларусь отказалась еще в 2008 году. И возвращаться не собирается.

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Никаких изменений долей собственности не происходит. Речь идет просто об оперативном управлении. Уже само слово «оперативное» означает ее форс-мажорное введение. Оперативное — это временное, и оно означает, что не все полномочия, а это только управление данным предприятием.

Получается, что трагедия на Пинскдреве — результат игнорирования Директивы №1 о безопасности и дисциплине. Кстати, подписана она была в 2004 - через полтора месяца после обрушения крыши Краснопольской школы. Сквозь пальцы смотреть на производственную халатность государство не намерено. Безопасность людей не может быть «частным» случаем.

Георгий Гриц, экономист:

Я скорее бы рассматривал этот факт как результат форс-мажора, гибели людей. Это все-таки событие экстраординарное. Естественно, государство, руководство страны вынуждено было предпринимать тоже неординарные меры.

Сегодня в Пинске люди интересовались — что будет на месте сгоревшего завода ДСП. Который стал, во всех смыслах, черным пиаром холдингу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Строить новый — заметили в концерне — не собираются. Экономически не выгодно да и не по-людски получается.