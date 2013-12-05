Александр Радьков: Тех, кто идет на службу в милицию, должна отличать внутренняя ответственность

Новости Беларуси. Каким должен быть сотрудник милиции? Ответ на этот вопрос 5 декабря пытались найти руководители кадровых аппаратов МВД и Полиции государств участников СНГ. На встрече присутствовал и первый заместитель главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Александра Радькова, тех, кто идет на службу в милицию, должна отличать внутренняя ответственность. Кроме того, как отметили на форуме, сотрудник правоохранительных органов должен идти в ногу со временем.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Для того, чтобы эффективно противостоять в том числе межнациональной, межконтинентальной преступности, сотрудник органов внутренних дел, я считаю, каждый (начиная от участкового инспектора, постового) обязан заниматься самосовершенствованием. В этот круг вопросов входят знание иностранного языка, это, безусловно, высокая профессиональная подготовка, исходя из той должности, которую он занимает.