Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси

8 апреля в столичном Дворце Республики состоялась торжественная церемония приведения к присяге Александра Лукашенко.В присутствии высших должностных лиц страны, а также многочисленных гостей Александр Лукашенко, положив правую руку на Конституцию Беларуси, произнес слова присяги на верность белорусскому народу: "Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".

После подписания акта о принесении присяги председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.

Как сообщает БелТА, на церемонии инаугурации присутствовали свыше 2 600 приглашенных: высшие должностные лица страны, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания, судьи Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов, члены правительства, руководители республиканских органов, лидеры политических партий, представители общественных и религиозных объединений, деятели науки, культуры, искусства, зарубежные гости, главы дипломатических представительств, аккредитованные в Беларуси.

На Октябрьской площади перед Дворцом Республики, где проходила церемония принесения присяги военнослужащими, собралось более 25 тысяч человек. Это событие непосредственно на месте освещали порядка 120 аккредитованных журналистов - представителей белорусских и зарубежных средств массовой информации. Среди них - ведущие мировые информационные агентства, телеканалы, печатные и электронные СМИ. Вся церемония инаугурации Президента Республики Беларусь транслировалась в прямом эфире всеми национальными телеканалами.