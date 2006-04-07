У Общества дружбы - юбилей

8 апреля отмечается 80 лет одной из старейших общественных организаций нашей страны - Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами.У его истоков стояли писатели Янка Купала, Якуб Колас, Тишка Гартный, Михась Чарот и другие деятели белорусской культуры. На протяжении многих десятилетий Общество дружбы плодотворно ведет информационно-ознакомительную работу среди зарубежных граждан, представляет миру белорусские национальные традиции, культуру, литературу и искусство, приобретая многочисленных друзей. Среди основных задач организации - содействие укреплению мира и международного сотрудничества, а также оказание помощи жителям нашей республики, которые пострадали от чернобыльской катастрофы.