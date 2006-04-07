Беларусь выбирает учителя года

С 18 по 28 апреля в Минске пройдет заключительный этап Республиканского конкурса профессионального мастерства педработников "Учитель года Республики Беларусь-2006".Ожидается, что открытие конкурса состоится в Академии последипломного образования, в этот же день участники выступят с творческим самопредставлением. Всего в республиканском туре конкурса примет участие 21 педагог. Конкурсанты проведут уроки в незнакомых классах по своему выбору, а также один урок по предложению жюри. Среди новшеств нынешнего конкурса - лекции участников перед педагогической общественностью и студентами БГУ, БГПУ имени М.Танка, столичных педагогических колледжей. Суперфинал конкурса пройдёт 27 апреля. А 28 апреля состоится торжественное награждение победителя, лауреатов и участников заключительного этапа конкурса.