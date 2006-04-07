Православные христиане отмечают Благовещение

Благовещение - один из самых любимых праздников в народе. Говорят, что в этот день птица гнезда не вьет, девица косу не плетет. И потому, чтобы полностью посвятить себя церковной молитве.Благовещение празднуется с седьмого века. Согласно Евангелию Деве Марии явился в этот день архангел Гавриил и сообщил весть о том, что станет она матерью Спасителя. Праздник настолько почитаем, что если он случается в Великий пост, как в нынешнем году, то пост послабляется, а если в Пасху - то празднуется и тогда. В этот день совершается торжественная литургия Иоанна Златоуста, предваряемая всенощной службой. После нее освящаются хлеб и соль.