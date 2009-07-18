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Александр Лукашенко на мотоцикле Harley-Davidson возглавил колонну байкеров

18 июля 2009 13:05
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с участниками байк-фестиваля «Минск-2009.

Глава государства пообщался с байкерами и организаторами фестиваля, после чего посмотрел показательные выступления каскадеров. Они продемонстрировали всем присутствующим приемы экстремального вождения.

Президенту подарили джинсовую куртку с байкерской символикой и предложили самому прокатиться на Harley-Davidson. Александр Лукашенко вместе со своим младшим сыном Николаем возглавил на этом мотоцикле колонну байкеров.

До сегодняшнего дня главу государства видели на коньках, лыжах, лыжероллерах, велосипеде. Как оказалось, он также мастерски управляет мотоциклом.

В параде байкеров в Минске приняли участие около 800 мотоциклов. Он состоялся в рамках байк-фестиваля «Минск-2009», который 17-19 июля проходит в республиканском горнолыжном центре «Силичи», сообщает БЕЛТА.

# общество # Лукашенко # Байкеры в Беларуси

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