Александр Лукашенко: «Благодарю представителей всех профессий за ежедневные трудовые подвиги»

Новости Беларуси. Май Беларусь начинает с Праздника труда. Кто-то в буквальном смысле использует день, чтобы привести в порядок дачи и огороды, для других этот понедельник – возможность проявить сплоченность и встретить выходной в кругу коллег, но уже в торжественной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиция маевок неизменна, как и наша ментальная черта – трудолюбие.
Став поистине народным, Первомай объединяет всех, кто трудится на благо Родины. Это подчеркнул в поздравлении, адресованном соотечественникам Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Добросовестное и ответственное отношение к делу позволило белорусам выстоять в самые сложные периоды истории и построить независимое государство. Служение общей цели всегда было и остается мерилом успеха и признания на нашей земле. Созидая и реализуя замыслы и мечты, мы придаем жизни смысл, личными успехами и достижениями приумножаем национальное достояние. Искренне желаю, чтобы каждый человек нашел свое призвание, которое приносило бы радость новых открытий и самореализации. Благодарю представителей всех профессий за ежедневные трудовые подвиги, мастерство и постоянное стремление к развитию.