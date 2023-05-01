Александр Лукашенко: «Благодарю представителей всех профессий за ежедневные трудовые подвиги»

Новости Беларуси. Май Беларусь начинает с Праздника труда. Кто-то в буквальном смысле использует день, чтобы привести в порядок дачи и огороды, для других этот понедельник – возможность проявить сплоченность и встретить выходной в кругу коллег, но уже в торжественной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиция маевок неизменна, как и наша ментальная черта – трудолюбие.

Став поистине народным, Первомай объединяет всех, кто трудится на благо Родины. Это подчеркнул в поздравлении, адресованном соотечественникам Александр Лукашенко.