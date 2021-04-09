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Александр Дорохович: примером показывать, что и руководитель, и подчинённый выходят на велодорожку

09 апреля 2021 10:43
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Новости Беларуси. Руководство Минска 9 апреля открыло велосезон. Всего в пробеге приняли участие около 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Дорохович: примером показывать, что и руководитель, и подчинённый выходят на велодорожку-1

Стартовали от магистральной велодорожки у аквапарка «Лебяжий» и крутили педали до монумента на площади Победы. В колонне царила приятная дружеская обстановка. Начался велопробег в восемь утра. После него все руководители без опозданий отправились на рабочие места.  

Александр Дорохович: примером показывать, что и руководитель, и подчинённый выходят на велодорожку-4

План по совершенствованию двухколесной инфраструктуры в Минске разрабатывается каждый год, этот не исключение. В каждом районе проведут занижение борта на необходимых участках, активно будет наноситься зеленая разметка на пешеходных переходах.  

Александр Дорохович: примером показывать, что и руководитель, и подчинённый выходят на велодорожку-7

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Наши минчане очень активные, любят велосипед. Мы видим, что с каждым годом количество велосипедов, количество любителей велосипедов становится больше. Поэтому надо эту тему развивать, личным примером показывать, что и стар, и млад, и руководитель, и подчиненный выходят на велодорожку, активно пользуются велосипедом. Как известно, чем больше будет на велосипеде, тем меньше будет в поликлинике.  

Александр Дорохович: примером показывать, что и руководитель, и подчинённый выходят на велодорожку-10

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:  
Атмосфера абсолютно – вы посмотрите вокруг – праздничная, погода сопутствует. Эмоции только самые лучшие, самые положительные.  

Александр Дорохович: примером показывать, что и руководитель, и подчинённый выходят на велодорожку-13

В финале заезда состоялось возложение цветов к монументу на площади Победы. Церемонию приурочили к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Почтили и память всех погибших в годы Великой Отечественной войны. 

# Велосипед # общество # Александр Дорохович # Сергей Бабич # Фотофакт

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