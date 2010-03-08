Активисты БРСМ делом доказали, что лучший подарок женщинам к празднику – забота и внимание

Сотни волонтеров организации по всей Беларуси 8 марта не только говорили женщинам комплименты, но и помогали элегантно выйти из общественного транспорта или, например, поднести тяжелую сумку.

Внимание – лучший подарок женщинам не только в день 8 марта, но и в любой другой. Сотни парней по всей Беларуси, волонтеры движения БРСМ показали на практике, что, собственно, значит это слово – внимание. Например, на столичном железнодорожном вокзале страны ребята помогали женщинам управиться с тяжелыми сумками и донести багаж до остановки общественного транспорта.

Дмитрий Шрубиков, участник акции:

– Вообще, способов оказать внимание нашим дорогим и любимым женщинам масса. Почему активисты БРСМ выбрали вокзал? Потому что вокзал – это узловой центр нашей Республики, приезжает очень много женщин, студентки приезжают, которые тащат из дома большие сумки. Активисты БРСМ решили проявить в этот праздничный день свое внимание женщинам и помочь им поднести сумки до транспортного средства.

Студентка:

– Очень неожиданно было, приятно. В нашем мире молодые люди очень редко уделяют должное внимание девушкам. Хотелось бы, чтобы это было не только 8 марта.

Не остались без должного внимания и те представительницы прекрасного пола, кто пришел в этот день в ЦУМ. Женщин поздравляли, говорили комплименты, преследуя при этом вполне определенные цели.

Леонид Пинчук, участник акции:

– Акция направлена не столько на женщин, сколько на мужчин. Напомнить им еще раз, что они – мужчины. И акция называется – «Лучший подарок – это внимание». Это не значит, что внимание именно 8 марта. Внимание каждый мужчина должен оказывать женщине каждый день. Это проявляется в мелочах – подать руку в транспорте, поднести сумку, помочь на работе и т.д.

И за иных искренне радуешься, поскольку на недостаток мужского внимания они не жалуются, а главный весенний праздник – лишь один из 365 дней в году.

Покупательница ЦУМа:

– Обычный день, такой же, как и все, внимания достаточно и в обычные дни.

Недалеко от ЦУМа, напротив здания Белгосфилармонии, активисты БРСМ оказывали женщинам внимание одним из самых галантных способов.

Пассажирка общественного транспорта:

– Настроение какое! Мы с мужем вышли, просто прелесть. Все такие красивые, мужчины такие – галантные.

Ближе к обеду прекрасная половина человечества потянулась за покупками в торговый дом на Немиге. Услужливые кавалеры из числа БРСМ всегда оказывались рядом и с помощью небольших подарков и мужского плеча заметно облегчали жизнь столичным хозяйкам.

Андрей Красуцкий, участник акции:

– Мужчины, безусловно, должны покупать женщинам подарки, не только в этот день. Но, тем не менее, вкусный стол, который будет накрыт для мужчин, обеспечивают у нас, как правило, женщины.

И пусть праздник 8 марта совсем скоро перетечет в рабочую неделю забывать о наших любимых женщинах не стоит ни на минуту. Внимание, любовь и забота – ведь они всегда этого достойны.

Артем Кицененко, Евгений Левковец, телекомпания СТВ.