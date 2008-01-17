Акция "Семья без насилия" будет проходить в Гомельской области каждый четверг

Подобная форма работы по предупреждению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений доказала свою эффективность и в прошлом году. На сообщения о семейных конфликтах выезжали сотрудники милиции и представители учреждений социальной сферы. Их участие не только помогало урегулировать конфликт, но и найти супругам пути выхода из создавшейся ситуации.



Во всех районах региона утверждены графики дежурств 25 рабочих групп, в составе которых - сотрудники милиции, органов здравоохранения, образования, труда и соцзащиты, культуры.