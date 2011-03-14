Акция «Мы — граждане Беларуси!» стартовала в Беларуси по инициативе БРСМ

Акция посвящена Дню Конституции и началась с вручения национальных паспортов юным белорусам в Минске.

В подарок юноши и девушки получили красочное издание «Я — гражданин Республики Беларусь», специально изготовленные обложки для паспорта с текстом Государственного гимна, а также подарочные комплекты пазлов с изображением карты Беларуси.

Впервые в рамках акции юным белорусам предложили посоревноваться в мини-турнире по сбору пазлов.

Завтра масштабные церемонии пройдут по всей стране. Паспорта будут вручать молодым белорусам в День Конституции во всех регионах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».