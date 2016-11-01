Акция добровольного безвозмездного донорства крови проходит в БНТУ

Новости Беларуси. Поделится каплей жизни. Акция добровольного безвозмездного донорства крови проходит в эти дни в Национальном техническом университете. За три дня кровь сдадут около 300 студентов ВУЗа. Причем для этого им не нужно покидать стены учебного заведения. Медики организовали выездной забор крови прямо на месте.

Подобная акция уже прошла в Медицинском университете. А на следующей неделе к марафону присоединится Педагогический.

Сегодня в стране идет активная работа по развитию безвозмездного донорства.

Стоит отметить, что только в столице примерно 35 тысячам пациентам переливают компоненты крови. И обеспечить ее запасы можно только при постоянном участии добровольцев. В мире около 70 стран заготавливают кровь только от безвозмездных доноров. За последнее время в Беларуси этот показатель вырос почти в два раза, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Мария Пятосина, студент Белорусского национального технического университета:

Сегодня сдаю кровь четвертый раз. Первый раз сдавала в университете. Я знаю, что моя кровь принесет кому-то пользу. Возможно, даже сегодня. Еще это хорошая тренировка своего организма, своего иммунитета.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Эти компоненты крови действительно востребованы ежедневно для лечения и онкологических больных, хирургических, травматологических. Из одной крови получается несколько компонентов, которые могу помочь и детям, и роженицам. Например, для пересадки печени необходима кровь 50-60 доноров.