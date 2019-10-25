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На Эвересте собрали около 10 тонн мусора

25 октября 2019 08:54
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На Эвересте собрали около 10 тонн мусора. Шестинедельную чистку провели по инициативе правительства Непала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Эвересте собрали около 10 тонн мусора-1

Некоторые собранные материалы, среди которых стекло, пластик, алюминий и железо, направили на переработку. К инициативе удалось привлечь и бизнесменов, так как многие туристы стали проявлять интерес к продукции из переработанного мусора, собранного на Эвересте.

Напомним, эта гора считается одной из самых замусоренных вершин. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, местные власти в начале 2020 года введут запрет, согласно которому альпинисты не смогут брать с собой в гору пластмассовые предметы.

На Эвересте собрали около 10 тонн мусора-4

На Эвересте собрали около 10 тонн мусора-6

На Эвересте собрали около 10 тонн мусора-8

# Мусор # Фотофакт

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