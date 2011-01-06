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А. Лукашенко продлил полномочия Прокоповича до 2015 года

06 января 2011 19:38
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Президент Беларуси Александр Лукашенко продлил до 2015 года полномочия Прокоповича и некоторых членов правления Национального банка.

Глава государства Александр Лукашенко своим указом в соответствии со статьями 61-й, 62-й Банковского кодекса Республики Беларусь постановил продлить срок полномочий председателя правления Национального банка Беларуси — Петра Прокоповича, членов правления Национального банка — Валентины Азаревич, Юрия Алымова, Николая Лузгина, Владимира Сенько до 2015 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Отставки и назначения в Беларуси # Петр Прокопович # Александр Лукашенко

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