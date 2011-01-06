А. Лукашенко продлил полномочия Прокоповича до 2015 года

Руководители стройпредприятий Минска будут нести персональную ответственность за факты гибели на производстве

В Мингорисполкоме сегодня подвели итоги работы по охране труда за пятилетку и утвердили план мероприятий по улучшению условий и охраны труда на ближайшие пять лет.