А. Лукашенко продлил полномочия Прокоповича до 2015 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко продлил до 2015 года полномочия Прокоповича и некоторых членов правления Национального банка.
Глава государства Александр Лукашенко своим указом в соответствии со статьями 61-й, 62-й Банковского кодекса Республики Беларусь постановил продлить срок полномочий председателя правления Национального банка Беларуси — Петра Прокоповича, членов правления Национального банка — Валентины Азаревич, Юрия Алымова, Николая Лузгина, Владимира Сенько до 2015 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».