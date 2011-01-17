А. Лукашенко: Нужно напрячь эту систему. Хотя бы, допустим, БРСМ, чтобы они зарабатывали себе на жизнь

Президент Александр Лукашенко выразил сомнение в необходимости разработки и принятия в стране отдельных программ и концепций. В том числе, программы «Молодежь Беларуси» на ближайшие пять лет. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании.

Касаясь вопросов развития в Беларуси молодежной политики, президент отметил, что если раньше и существовала необходимость в такой программе, то сегодня все уже определено — известны основные направления работы с молодёжью, объёмы финансирования, организации. В связи с этим Александр Лукашенко задал закономерный вопрос: «Зачем нужна эта программа?».

Александр Лукашенко:

Это касается вообще деятельности органов власти на будущее. Никаких программ и никаких концепций. Программы и концепции нужны только тогда и там, где мы начинаем что-то новое, где надо четко концептуально определиться, где надо потом сконцентрировать средства, что мы можем прописать в развитии концепции. И на этом точка. Ибо мы захламляем работу самим себе, либо делаем вид, что хорошо работаем, порождая программы. Вот моя принципиальная позиция.

И несколько так называемых программ, разработанных некими творческими группами, которые получили за эту работу миллионы рублей, я уже отклонил. Не надо творческих групп для того, чтобы написать очевидное и не надо на это тратить деньги. Лучше их потратить на молодежь, на ветеранов, на инвалидов, на других людей с ограниченными возможностями, на семью, на детей. Я перечисляю эти направления потому, что можно было бы и под них какие-то концепции, программы подвести. Никакого формализма, начиная с января этого года и впредь, быть не должно.

Нужно переходить к конкретной работе с молодёжью — подчеркнул президент в ходе совещания, назвав саму предложенную программу «Молодёжь Беларуси» уже устаревшей формой работы. Глава государства посоветовал концептуально думать о том, как дальше строить работу с молодёжью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Садитесь, с учётом сегодняшнего разговора, и думайте, что мы должны сделать в работе с молодёжью, начиная от президента и заканчивая «первичками» наших общественных организаций. Никого не надо отталкивать, но подкармливать их из-за того, что там люди нормальные, я не собираюсь. Они должны выбирать. Мы, конечно, будем бороться за тот путь, который мы предлагаем, но право выбора у них. Мы должны потратить деньги на то, чтобы довести людям нашу позицию и раскрыть им пути возможных действий. И к чему это может привести, а они пусть выбирают.

Поэтому я ещё раз подчёркиваю: вы меня не убедили, что сегодня нужна эта программа. Есть система, посмотрите ещё раз на эту систему, как её поддерживать. Нужно напрячь эту систему. Хотя бы, допустим, БРСМ, чтобы они зарабатывали себе на жизнь. Сколько зарабатывают, столько пусть и тратят. А потом интерес государства — студенческие отряды и прочее мы им передали, видим, что они подпитаться где-то должны финансово из бюджета, давайте поможем, это уже государственный интерес. И так всех напрягать, деньги бестолково никто не должен получать — не будут работать.