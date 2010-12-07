А. Лукашенко: Не надо пугать КГБ, не надо пугать милицию. Милиция — это ваши дети, такая, какое наше общество, какие мы сами

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

Сегодня Беларусь может надежно противостоять и внешним, и внутренним угрозам. Она полностью обеспечивает свою безопасность, отдавая приоритет невоенным средствам.

Принятая недавно новая Концепция национальной безопасности четко определила ориентиры и задачи в этой области. Здесь главные требования — упреждение негативных тенденций, адаптация силовых структур к меняющимся условиям, быстрое реагирование на возникающие внешние и внутренние угрозы.

Необходимо сосредоточить внимание на гуманизации уголовного права и законодательства об административных правонарушениях. В ближайшие год-два этот процесс должен быть завершен.

В том числе надо обратиться к вопросу о целесообразности сохранения смертной казни. И это не подыгрывание Западу. С точки зрения криминогенной ситуации, которая значительно улучшилась, есть все предпосылки для неприменения данного вида наказания. Но, принимая окончательное решение, мы будем ориентироваться только на мнение людей. Когда настаивают: отменяй смертную казнь (мне европейцы об этом говорят и прочие), вводи мораторий и так далее, я говорю, что я на это не имею права. У нас состоялся референдум: более 80% населения высказалось за сохранение этой чрезвычайной меры — и я не могу пойти против всего народа. Мы делаем замер в обществе: количество людей, которые требуют оставить смертную казнь, не уменьшается. Как я могу пойти против народа?! Да, мы будем работать с людьми, да, мы будем их убеждать, но это мнение людей. Это — закон. Если мы себя объявили народным государством, мы не можем отойти от мнения людей.

Поэтому мы спокойно, целенаправленно, по-белорусски работаем в этом направлении. Я уже не хочу на этой теме больше останавливаться. Будет время, я вам расскажу о тех чрезвычайных приговорах, которые были применены, и вы сами скажете: могли те люди жить, которые лишены жизни, или нет. Когда они убивали семьи, когда в ваннах топили детей, нанося этим детишкам 3-летним по 10-15 ранений ножом. Разве такие люди способны в нашем обществе жить? И это всего два человека. За что нас критиковать? Так покритикуйте американцев, китайцев покритикуйте. У них смертная казнь применяется, да еще как. Нет, ну так это же китайцы и американцы. Там же не покритикуешь. А здесь можно.

Поэтому давайте без перекосов, давайте без двойных стандартов. И потерпите, наберитесь терпения. Мы не людоеды здесь. И не надо говорить о кровожадности Президента там или еще кого-то. Не во мне дело. Дай Бог, чтобы президенты в Европе любили так свой народ, как я люблю свой белорусский народ. Поэтому в этом меня упрекать не надо.

Нам надо самым тщательным образом проанализировать существующие в обществе острые вопросы. Я попросил своих доверенных лиц встречаться с людьми. Составить свод вопросов, которые сегодня требуется решить. И доверенные лица пошли в народ: все начальники, чиновники, вся «вертикаль», которая так не нравится нашим «альтернативным». Все пошли в народ — мне надо знать, чем дышит человек. И мы должны по результатам этой кампании составить свод вопросов, которые мы должны решить. Решить в том ключе, как я говорил: крышу в многоэтажном доме, балкон и прочее отремонтируем мы, а это — сделаете вы. И мы такой свод составляем. И по ходу принимаем решение, если где–то надо принимать эти решения.

Предвыборная кампания и встречи с людьми показали неудовлетворенность со стороны граждан, что меня удивило, деятельностью судов и правоохранительных органов в целом. Это, пожалуй, вторая после жилищно-коммунального хозяйства резонансная проблема. По крайней мере, по данным Минска. Это уже «камень в огород» Президента. Категорически заверяю всех, что уже в первом полугодии будущего года будут приняты принципиальные и решительные меры по наведению порядка в правоохранительной системе, устранению болевых точек, которые вызывают озабоченность людей.

Но в связи с этим хочу и предупредить: если кто-то потирает руки и рассчитывает на то, что Президент с подачи так называемых «альтернативных» завтра введет люстрацию, разгонит КГБ, разгонит спецслужбы, всех накажет, пересажает, как они обещают, в тюрьму... Ребята, успокойтесь. Не надо пугать правоохранительные органы, не надо пугать КГБ, не надо пугать милицию, родные мои. Милиция — это ваши дети. Милиция такая, какое наше общество, какие мы сами.

И вы знаете, там действительно много нерешенных вопросов, о которых я сказал. И мы их решим. За полгода решим. Но я никому не позволю, чтобы хоть волосок упал с головы военного человека, милиционера, чекиста или сотрудника спецслужбы, которые худо-бедно обеспечили нам спокойную жизнь. Москвичи удивляются: у вас до 12 часов на улице дети гуляют, некоторые без родителей. Для нас это — естественно, а для некоторых это — неимоверная удача. Так что, милиция к этому не приложила руку? Что, милиция на это не работает? Я — главнокомандующий Вооруженными Силами, и всеми доступными способами я буду защищать военных людей и спрашивать с них на всю катушку. Это право мне дано Конституцией. И ни один волос с их головы с чьей-то подачи не упадет. И никаких люстраций и тюрем нет и быть не может. Мы прошли те времена, когда пугали людей «тройками», когда их запугивали тюрьмами и так далее.

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