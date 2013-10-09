9 октября – последний шанс насладиться впечатляющим зрелищем пролетающего над Землёй метеорного потока

Новости Беларуси. Загадывать желания можно этой ночью. Метеорный поток Дракониды пролетает рядом с нашей планетой. 9 октября – последний шанс насладиться этим впечатляющим зрелищем.

К слову, к вечеру почти над всеми областными центрами облака должны рассеяться. И наблюдатели смогут увидеть сотни «падающих звёзд», которые напоминают огонь, вырывающийся из пасти дракона. Такой эффект получается, потому что метеоры оставляют ярко-желтый, иногда красный, след, так как скорость потока небольшая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.