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9 мая в Могилевской области. В День Победы земле придали останки неизвестного солдата

09 мая 2012 13:34
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Новости Беларуси. В Могилевской области сегодня придали земле останки неизвестного солдата. Их случайно обнаружили при строительстве дороги. Рядом нашли и личные вещи бойца: саперную лопату, флягу и медальон. Но по ним установить личность солдата не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно лишь, что он погиб еще в 1941 году.

Марина Ванькурова, ветеран Великой Отечественной войны:
Это счастье, что мы победили, отдавали все для того, чтобы создать победу и дать счастливую жизнь нашей стране.

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