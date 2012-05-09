9 мая в Могилевской области. В День Победы земле придали останки неизвестного солдата

Новости Беларуси. В Могилевской области сегодня придали земле останки неизвестного солдата. Их случайно обнаружили при строительстве дороги. Рядом нашли и личные вещи бойца: саперную лопату, флягу и медальон. Но по ним установить личность солдата не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно лишь, что он погиб еще в 1941 году.

Марина Ванькурова, ветеран Великой Отечественной войны:

Это счастье, что мы победили, отдавали все для того, чтобы создать победу и дать счастливую жизнь нашей стране.