9 мая в Минске. Центром торжеств в праздничный день стал Парк Победы

Новости Беларуси. После официальных торжеств во всех городах страны начались массовые гуляния. Так, Минск превратился в одну большую праздничную площадку. А центром народных гуляний стал Парк Победы.

Праздничное настроение поддерживают шлягеры военных лет и современные хиты. На аллеях свое творчество развернул «Город мастеров». К услугам гостей праздника – прогулки на пароходе и спортивные эстафеты. А подкрепиться все желающие смогут настоящей солдатской кашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Адоньев, председатель Совета Минской городской организации ветеранов:

Это центральное место, где будут основные торжества и проходить. Для нас, ветеранов, это величайшее событие. Мы в этот праздничный день чувствуем внимание, заботу. И не только в этот день, а постоянно. мы сегодня почувствовали душевно, как нас встречали.