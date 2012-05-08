9 мая в Гомеле: план праздничных мероприятий

Праздничные мероприятия, посвященные 67-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Дню Государственного герба и флага Республики Беларусь. Источник: Гомельский городской исполнительный комитет.
Площадь Восстания – ул. Советская – площадь Труда
10.00 «На знамёнах начертано слово: «Победа!»
Праздничное шествие ветеранов, трудящихся, молодёжи города
Площадь Труда
10.30 «Навеки в памяти людской».
Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов и подпольщиков.
Прохождение воинских частей. Плац-парад.
Микрорайон № 19
ул. Головацкого,125а
11.00-12.00 Открытие Яслей–сада №18
Сквер у памятника Кириллу Туровскому
11.00–14.00 «В суровый год мы сами стали строже»
Книжно-иллюстративная выставка Гомельской городской централизованной библиотечной системы
Площадь Ленина
11.00-17.00 Массовые гуляния.
Работает торговля.
Выставка военной техники.
Концерт «Ради жизни на земле»
В программе:
11.00-11.30 Выступление народного ансамбля «Блок-пост»
11.30-12.00 Концертная программа вокально-инструментального ансамбля в/ч 5525
12.00-12.30 Выступление Гомельского городского эстрадно-духового оркестра
12.30-13.00 Выступление заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь вокально-хореографического ансамбля «Скарбонка» филиала Гомельские тепловые сети РУП «Гомельэнерго»
13.00-14.00 Выступление творческих коллективов ГУ «Городской центр культуры»
14.00-14.30 Выступление творческих коллективов ГУ «Дворец культуры «Белицкий»
14.30-15.00 Выступление творческих коллективов Гомельской областной туберкулёзной клинической больницы
ГУ «Картинная галерея Г.Х.Ващенко»
(ул Карповича, 4)
12.00-15.00 «Ты же выжил, солдат!»
Торжественный приём ветеранов и концертная программа творческих коллективов ГУ «Дворец культуры «Фестивальный»
Сквер им. А.А.Громыко
11.00-15.00 «Песню радости и счастья всей планете подари».
Праздничная программа детских школ искусств г. Гомеля
10.00-15.00 «В мирном мире жить»
Выставка работ изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества учреждений образования
Стадион «Центральный»
16.00 Праздничный концерт с участием народного артиста России Льва Лещенко
Районы города
Железнодорожный район
Бульвар Победы
11.00-17.00 Выставка работ декоративно-прикладного и изобразительного искусства ПТУ, колледжей района
Площадь Победы
11.00-17.00 Выставки учреждений отдела образования:
- панно «Мы любим свой город»;
- экспозиция музеев школ района;
- выставка дошкольных учреждений «Поздравление ветерану»;
- выставка декоративно-прикладного искусства «Мир детства»
11.00-14.00 Пленэр под открытым небом
12.00-12.45 «Марш Победы» – театрализованный пролог, посвящённый 67-й годовщине Великой Победы
12.45-17.00 Выступление творческих коллективов района
Площадка у общежития УО «Белорусский государственный
университет транспорта»
13.00-15.00 Полевая кухня
13.00-15.00 Выступление хора ветеранов труда «Виктория»
Г.п. Костюковка
10.00-10.30 Шествие, возложение венков к Обелискам славы и Вечному огню
10.30-11.00 «Во имя мира на земле»
Театрализованный митинг у Вечного огня
11.20-13.00 Праздничный концерт творческих коллективов Дворца культуры ОАО «Гомельстекло»
11.30-12.30 «Сидят в обнимку ветераны»
Полевая кухня
11.30-12.30 «Солнечный круг»
Конкурс детского рисунка на асфальте
20.00-22.00 Танцевально-развлекательная программа на площади у Дворца культуры ОАО «Гомельстекло»
Новобелецкий район
(зона отдыха «Пруды»)
15.00-21.00 «Мы рождены не для войны»
Районный праздник.
В программе:
15.00-16.30 «Песни Победы»
Концерт хоровых коллективов района:
народный хор ветеранов труда «Верасень» ГУ «Дворец культуры «Белицкий»;
хор ЧПУП «Гомельобои»;
народный хор «Голоса Полесья» ГУ «Дворец культуры «Белицкий»;
хор УЗ «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница»
15.00-18.00 Работают детские развлекательные площадки, игровые аттракционы
16.00-19.00 Работает спортивно-развлекательная площадка. Соревнования по волейболу, армлифтингу. Показательные выступления по парусному спорту
16.00-19.00 Площадки военно-исторической панорамы, «Военно-полевой госпиталь»
16.00-18.00 Выставки ретроавтомобилей 1940-х-1970-х годов, мототехники клуба «Железные братья»
16.00-19.00 Выставка военной техники в/ч 63604 и областного музея военной славы
16.30-17.00 Концертная программа народного духового оркестра ГУ «Дворец культуры «Белицкий»
16.00-17.00 Дегустационная площадка Новобелицкого комбината хлебопродуктов
17.00-21.00 «Победу празднует народ»
Концертная программа с участием творческих коллективов организаций, учреждений, предприятий района
18.30-19.00 Театрализованный эпизод «Эшелон с фронта». Реконструкция фронтового концерта на платформе санитарного поезда.
19.00-20.00 «Когда поют солдаты». Фестиваль военной песни
15.00-21.00 Работает выездная торговля
Советский район
17.30-20.00 «Сороковые, роковые, военные и фронтовые…»
Тематические выставки школьных музеев военной славы, плакатов военных лет, творческих работ
«Связь поколений»
Выставка фоторабот
17.30-20.00 «Операция «Партизанская республика» - игра-ориентирование
18.00-21.00 «Одна на всех – Великая Победа»
Концертная программа
17.00-21.00 Работают аттракционы, выездная торговля
Центральный район
(площадка у Ледового Дворца)
17.00-22.00 Праздничная музыкальная программа, посвящённая Дню Победы
22.00 Праздничный салют