9 мая в Гомеле: план праздничных мероприятий

Праздничные мероприятия, посвященные 67-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Дню Государственного герба и флага Республики Беларусь. Источник: Гомельский городской исполнительный комитет.

Площадь Восстания – ул. Советская – площадь Труда

10.00 «На знамёнах начертано слово: «Победа!»

Праздничное шествие ветеранов, трудящихся, молодёжи города

Площадь Труда

10.30 «Навеки в памяти людской».

Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов и подпольщиков.

Прохождение воинских частей. Плац-парад.

Микрорайон № 19

ул. Головацкого,125а

11.00-12.00 Открытие Яслей–сада №18

Сквер у памятника Кириллу Туровскому

11.00–14.00 «В суровый год мы сами стали строже»

Книжно-иллюстративная выставка Гомельской городской централизованной библиотечной системы

Площадь Ленина

11.00-17.00 Массовые гуляния.

Работает торговля.

Выставка военной техники.

Концерт «Ради жизни на земле»

В программе:

11.00-11.30 Выступление народного ансамбля «Блок-пост»

11.30-12.00 Концертная программа вокально-инструментального ансамбля в/ч 5525

12.00-12.30 Выступление Гомельского городского эстрадно-духового оркестра

12.30-13.00 Выступление заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь вокально-хореографического ансамбля «Скарбонка» филиала Гомельские тепловые сети РУП «Гомельэнерго»

13.00-14.00 Выступление творческих коллективов ГУ «Городской центр культуры»

14.00-14.30 Выступление творческих коллективов ГУ «Дворец культуры «Белицкий»

14.30-15.00 Выступление творческих коллективов Гомельской областной туберкулёзной клинической больницы

ГУ «Картинная галерея Г.Х.Ващенко»

(ул Карповича, 4)

12.00-15.00 «Ты же выжил, солдат!»

Торжественный приём ветеранов и концертная программа творческих коллективов ГУ «Дворец культуры «Фестивальный»

Сквер им. А.А.Громыко

11.00-15.00 «Песню радости и счастья всей планете подари».

Праздничная программа детских школ искусств г. Гомеля

10.00-15.00 «В мирном мире жить»

Выставка работ изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества учреждений образования

Стадион «Центральный»

16.00 Праздничный концерт с участием народного артиста России Льва Лещенко

Районы города

Железнодорожный район

Бульвар Победы

11.00-17.00 Выставка работ декоративно-прикладного и изобразительного искусства ПТУ, колледжей района

Площадь Победы

11.00-17.00 Выставки учреждений отдела образования:

- панно «Мы любим свой город»;

- экспозиция музеев школ района;

- выставка дошкольных учреждений «Поздравление ветерану»;

- выставка декоративно-прикладного искусства «Мир детства»

11.00-14.00 Пленэр под открытым небом

12.00-12.45 «Марш Победы» – театрализованный пролог, посвящённый 67-й годовщине Великой Победы

12.45-17.00 Выступление творческих коллективов района

Площадка у общежития УО «Белорусский государственный

университет транспорта»

13.00-15.00 Полевая кухня

13.00-15.00 Выступление хора ветеранов труда «Виктория»

Г.п. Костюковка

10.00-10.30 Шествие, возложение венков к Обелискам славы и Вечному огню

10.30-11.00 «Во имя мира на земле»

Театрализованный митинг у Вечного огня

11.20-13.00 Праздничный концерт творческих коллективов Дворца культуры ОАО «Гомельстекло»

11.30-12.30 «Сидят в обнимку ветераны»

Полевая кухня

11.30-12.30 «Солнечный круг»

Конкурс детского рисунка на асфальте

20.00-22.00 Танцевально-развлекательная программа на площади у Дворца культуры ОАО «Гомельстекло»

Новобелецкий район

(зона отдыха «Пруды»)

15.00-21.00 «Мы рождены не для войны»

Районный праздник.

В программе:

15.00-16.30 «Песни Победы»

Концерт хоровых коллективов района:

народный хор ветеранов труда «Верасень» ГУ «Дворец культуры «Белицкий»;

хор ЧПУП «Гомельобои»;

народный хор «Голоса Полесья» ГУ «Дворец культуры «Белицкий»;

хор УЗ «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница»

15.00-18.00 Работают детские развлекательные площадки, игровые аттракционы

16.00-19.00 Работает спортивно-развлекательная площадка. Соревнования по волейболу, армлифтингу. Показательные выступления по парусному спорту

16.00-19.00 Площадки военно-исторической панорамы, «Военно-полевой госпиталь»

16.00-18.00 Выставки ретроавтомобилей 1940-х-1970-х годов, мототехники клуба «Железные братья»

16.00-19.00 Выставка военной техники в/ч 63604 и областного музея военной славы

16.30-17.00 Концертная программа народного духового оркестра ГУ «Дворец культуры «Белицкий»

16.00-17.00 Дегустационная площадка Новобелицкого комбината хлебопродуктов

17.00-21.00 «Победу празднует народ»

Концертная программа с участием творческих коллективов организаций, учреждений, предприятий района

18.30-19.00 Театрализованный эпизод «Эшелон с фронта». Реконструкция фронтового концерта на платформе санитарного поезда.

19.00-20.00 «Когда поют солдаты». Фестиваль военной песни

15.00-21.00 Работает выездная торговля

Советский район

17.30-20.00 «Сороковые, роковые, военные и фронтовые…»

Тематические выставки школьных музеев военной славы, плакатов военных лет, творческих работ

«Связь поколений»

Выставка фоторабот

17.30-20.00 «Операция «Партизанская республика» - игра-ориентирование

18.00-21.00 «Одна на всех – Великая Победа»

Концертная программа

17.00-21.00 Работают аттракционы, выездная торговля

Центральный район

(площадка у Ледового Дворца)

17.00-22.00 Праздничная музыкальная программа, посвящённая Дню Победы

22.00 Праздничный салют



