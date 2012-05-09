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9 мая в Бресте. Более 10 тысяч человек собрала на празднование Дня Победы Брестская крепость

09 мая 2012 10:39
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Новости Беларуси. Праздник шагает по всей стране. Так, более 10 тысяч человек собрала в этом году на празднование дня Победы Брестская крепость. Среди них не только жители нашей страны, но и зарубежные гости.

Торжества начались с митинга в честь 67-й годовщины Великой Победы. Венки, живые цветы легли к Вечному огню и плитам некрополя. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таиса Козырь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны:
Это самый святой, на первом месте праздник. Он действительно со слезами на глазах.

Ирина Соколова, турист (Россия):
Наша задача, как взрослых, чтобы ребята помнили, чтобы они несли эту память в поколениях, потому что у каждого из них дед, прадед прошел великую войну.

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