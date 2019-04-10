85 дипломов завоевала команда Минской области на национальной олимпиаде по школьным предметам

Новости Беларуси. Зачет сдан. 85 дипломов привезла команда столичного региона с национальной олимпиады по школьным предметам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И это больше, чем в 2018 году.
Двенадцать из них – высшей степени. Больше всего наград участники получили по русскому языку, литературе, географии, физике и химии.
Елена Жученко, главный специалист управления по образованию Миноблисполкома:
Если остановить внимание на географии дипломов, то ежегодно результативно принимают участие учащиеся из Борисовского района, Молодечненского района, учащиеся нашего государственного областного лицея. В этом году результативно выступили учащиеся города Солигорска.
Четыре представителя команды Минской области включены в национальную сборную, которая примет участие в международных олимпиадах.