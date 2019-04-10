85 дипломов завоевала команда Минской области на национальной олимпиаде по школьным предметам

Новости Беларуси. Зачет сдан. 85 дипломов привезла команда столичного региона с национальной олимпиады по школьным предметам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И это больше, чем в 2018 году.

Двенадцать из них – высшей степени. Больше всего наград участники получили по русскому языку, литературе, географии, физике и химии.