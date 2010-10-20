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80 белорусов получили высокие государственные награды

20 октября 2010 12:01
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Это промышленники, строители, педагоги, медики, работники налоговой и таможенной систем, сферы культуры и спорта.

Торжественная церемония состоялась в Овальном зале Национальной библиотеки. Глава правительства отметил, что такой труд возвеличивает страну.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
Благодаря вам и миллионам других тружеников выполняются наши программы и планы, развивается экономика, красивеют города, богаче становится жизнь наших людей.

Веслав Турковский, проректор Витебского государственного университета имени П. Машерова:
Хорошо, что наше высшее руководство оценило труд нашего коллектива, ну и мой труд, все-таки столько лет работаю.

# общество # Сидорский

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