80 белорусов получили высокие государственные награды

Торжественная церемония состоялась в Овальном зале Национальной библиотеки. Глава правительства отметил, что такой труд возвеличивает страну.
Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
Благодаря вам и миллионам других тружеников выполняются наши программы и планы, развивается экономика, красивеют города, богаче становится жизнь наших людей.
Веслав Турковский, проректор Витебского государственного университета имени П. Машерова:
Хорошо, что наше высшее руководство оценило труд нашего коллектива, ну и мой труд, все-таки столько лет работаю.