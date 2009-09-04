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7 лет БРСМ

04 сентября 2009 11:01
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Белорусскому Республиканскому союзу молодёжи исполняется семь лет.

Помощь ветеранам,  благотворительные акции,  шефство над детскими  домами  - одни из приоритетных направлений работы  этой организации.   Накануне дня рождения волонтёры и активисты  БРСМ собрались в столичной ратуше, чтобы  подвести итоги  своей работы. Лучшим  вручили почётные  грамоты   и благодарственные   письма. 

- Основным направлением деятельности является помощь и благотворительность. Ребята помогают нашим ветеранам дома: моют окна, убирают, а тем, кто живёт в частном секторе, косят сено, - рассказала первый секретарь Минской городской организации Белорусского республиканского союза молодёжи Елена Хадыко.

- Это объединение, может не так быстро, но идёт вперёд. Они наша поддержка и опора, - подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома Михаил Тетенков.   

# общество # БРСМ

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