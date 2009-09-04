7 лет БРСМ

Белорусскому Республиканскому союзу молодёжи исполняется семь лет.

Помощь ветеранам, благотворительные акции, шефство над детскими домами - одни из приоритетных направлений работы этой организации. Накануне дня рождения волонтёры и активисты БРСМ собрались в столичной ратуше, чтобы подвести итоги своей работы. Лучшим вручили почётные грамоты и благодарственные письма.

- Основным направлением деятельности является помощь и благотворительность. Ребята помогают нашим ветеранам дома: моют окна, убирают, а тем, кто живёт в частном секторе, косят сено, - рассказала первый секретарь Минской городской организации Белорусского республиканского союза молодёжи Елена Хадыко.

- Это объединение, может не так быстро, но идёт вперёд. Они наша поддержка и опора, - подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома Михаил Тетенков.