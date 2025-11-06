Александр Лукашенко направил соболезнования руководству Филиппин в связи с последствиями тайфуна

Количество жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 114, еще 127 человек остаются пропавшими без вести. В стране объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общем стихия затронула почти 2 миллиона человек, многим из них пришлось эвакуироваться из своих домов.

В это тяжелое время испытаний для Филиппин Президент Беларуси от имени нашего народа и себя лично адресовал слова сочувствия и поддержки руководству этой страны, родным и близким погибших. Александр Лукашенко также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и восстановления затронутых стихией регионов Филиппин.