67 дней до Великой Победы: 4 марта 1945 года Войска 1-го белорусского фронта прорвали оборону немцев восточнее Штаргарда

Новости Беларуси. 67 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет. 4 марта 1945 года шел 1352 день войны. Продолжается Восточно-померанская операция.

Войска 1-го белорусского фронта прорвали сильно укрепленную оборону немцев восточнее города Штаргард. За четыре дня наступательных боев они продвинулись вперед на 100 километров и вышли на побережье Балтийского моря в районе города Кольберг.

2-й белорусский фронт, развивая наступление, тоже вышел на побережье Балтийского моря и овладел городом Кёзлин.

Тем временем идет подготовка к учреждению ООН. Для 60 школьных библиотек западной Беларуси комплектуют учебники, еще 20 тысяч книг будет издано на русском языке.

Татьяна Шпаковская, сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Мне очень хочется рассказать о простой женщине, белоруске, уроженке Гомеля, легендарной женщине, летчице Гале Докутович. Эта женщина совершала по ночам вылеты, бомбила немецкие аэродромы, бомбила немецкие окопы, вывозила раненных. Находясь длительное время в госпитале, он и вела в последствии свои знаменитые дневники. Ее дневники, один из которых представлен в экспозиции нашего музея, это отражение жизни летчиков, это рассказ об интересной судьбе летчиков, о любви. Галя очень любила простого летчика по имени Михаил. Летчик об этом практически ничего не знал. Он узнал о ее судьбе, о ее стихах и о том, что она его любила, спустя 30 лет. Есть удивительные ее стихи, в том числе такая строчка: «Если бы могла своей любовью тебя от пули спасти». Галя Докутович погибла в ночь на 1 августа 1943 года.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам «горячей линии» СТВ. До Великой Победы оставалось 67 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.