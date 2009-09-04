63 белоруса получили госнаграды 

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил сегодня государственные награды 63 представителям различных сфер народного хозяйства.

- Церемония торжественного вручения наград наполнена высоким гражданским и общественным смыслом: вся страна узнает о людях, чья трудовая жизнь является образцом упорства, духовной щедрости, преданности делу, служения своему народу, - сказал глава государства. - Важно, что вы стремитесь добиться не только личных успехов, но и принести пользу Отечеству. Тем самым проявляете благородное человеческое качество настоящего гражданина-патриота, которое так необходимо всем в нынешнее время серьезных испытаний, необходимо ради будущего Беларуси.



В числе награжденных главный врач 3-й городской детской клинической больницы Минска Людмила Казачкова, генеральный директор информационного агентства «Интерфакс-Запад» Вячеслав Зенькович, главный врач Минского консультативно-диагностического центра Анатолий Толкачев, председатель Березовского райисполкома Юрий Наркевич - они удостоены медали «За трудовые заслуги».