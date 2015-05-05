5 мая назвали имена лучших журналистов республиканских и региональных изданий

Новости Беларуси. 5 мая названы имена лучших журналистов республиканских и региональных изданий. Это победители конкурса «Золотая литера». Традиционно награждение лауреатов проходит в профессиональный праздник — День печати. Всего было подано 170 заявок, значительная часть — из регионов.

Жюри определило 24 победителя. В номинации «Лучший материал общественно-политической тематики» отмечена газета «Советская Белоруссия». Приз за экономические материалы отдали газете «Рэспубліка», а за публикации социальной тематики отмечена газета «Звязда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.