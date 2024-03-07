40 тыс. тюльпанов и роз к 8 Марта вырастили в «Витебском Зеленстрое»

10 тысяч тюльпанов и 30 тысяч роз вырастили в «Витебском Зеленстрое» к 8 Марта, чтобы ни одна женщина не осталась без ароматного комплимента. Изучив прошлогодний покупательский спрос на весенние луковичные, ставку сделали на сиреневые и фиолетовые бутоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно не теряют популярности и розы, их на предприятии 9 сортов. Чтобы разнообразить весенние букеты, мастера производства вырастили и другие цветы, которые используют во многих композициях. В преддверии главного женского праздника не забывают и про украшение городских клумб.

Валентина Шендюкова, заместитель директора по производству «Витебского Зеленстроя»:

Наше предприятие ответственно за то, чтобы наш Витебск был самый лучший, самый красивый, самый цветущий. Поэтому наши девочки подготовили уже рассаду, мы начали ее первые посевы в декабре 2023 года. И уже сегодня у нас распикировано более 100 тысяч рассады.