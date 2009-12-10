390 семей безработных переселились на новое место жительства и работы в Беларуси

В текущем году переселились из Минска в поисках стабильной работы и гарантированного решения жилищной проблемы четыре столичные семьи. В Беларуси 390 семей безработных переселились за 11 месяцев на новое место жительства и работы (в том числе в ноябре - 15 семей). Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении политики занятости и народонаселения Министерства труда и социальной защиты Беларуси.



Государственной программой содействия занятости населения Республики Беларусь на 2009-2010 годы предусмотрено в текущем году переселить 315 семей безработных (с их согласия) с выплатой денежной поддержки и возмещением расходов на переезд.



В нынешнем году среди регионов лидирует по реализации этого направления деятельности госслужбы занятости Витебская область (переселена за 11 месяцев 131 семья). На втором месте - Минская область (92), на третьем - Могилевская (63). В Гомельской области за январь-ноябрь оказано содействие в переселении 58 семьям, в Гродненской и Брестской областях - по 21.



Переселение осуществляется преимущественно в сельскую местность. Как правило, больше других заинтересованы в переезде на новое место жительства и работы семьи с несовершеннолетними детьми. Треть семей меняет прописку в пределах одной области, остальные переезжают в другой регион страны.