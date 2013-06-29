29 июня в Минске активисты «Белой Руси» приняли коллег из Быховского района

Новости Беларуси. Как наладить эффективную работу первичных организаций? 29 июня в Минске активисты «Белой Руси» принимали коллег из Быховского района. Они приехали изучить новые методы работы и проекты крупнейшей в области общественной организации.

Гостей интересовала организация помощи ветеранам и детям, патриотическое воспитание, укрепление здоровья, а также сохранения исторического и культурного наследия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, председатель РОО «Белая Русь»:

Впереди политические задачи - выборы в местные советы. И мы хотим, чтобы наше общественное объединение было активно представлено и в организации выборов, и в поиске людей, которые на местах будут представлять власть.

Виктор Хроменков, заместитель председателя Быховской районной организации РОО «Белая Русь»:

Обсуждаем те задачи и цели, которые стоят перед нашей общественной организацией, для того чтобы выработать определенные позиции, как нам действовать. Они покажут свой опыт, мы поделимся своим.

Галина Харитонова, председатель Минской районной организации РОО «Белая Русь»:

У нас уже есть свои наработки по работе с первичными организациями. У нас есть свои формы и методы по активизации их деятельности. Впереди ответственная политическая кампания - выборы в местные советы депутатов. Мы уже принимали участие в важных политических кампаниях.