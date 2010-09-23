21-летний студент БГАТУ победил на «Дожинках-2010»

Андрей Кириленко в свой 21 год на Дожинки едет уже во второй раз. Правда, в качестве абсолютного победителя среди молодежных экипажей впервые.
Елена Кириленко, мать победителя республиканского фестиваля тружеников села «Дожинки-2010»:
– В прошлом году он был просто помощником комбайнера. А теперь он сам комбайнер.
Виктор Кириленко, отец победителя республиканского фестиваля тружеников села «Дожинки-2010»:
– Когда молодому парню доверили технику, дали новый комбайн. Это их здорово подстегивает трудиться.
Новенький комбайн с результатом в 22 тысячи 700 тонн зерна привел к победе не только молодого комбайнера Кириленко. Напарник Андрея – Михаил Шаков – тоже участник республиканских «Дожинок».
Оба парня не первый год в поле. Свои практические навыки в свободное от работы время подкрепляют еще и теорией – оба учатся в Белорусском государственном аграрно-техническом университете. В эти дни у студентов сессия.
Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.