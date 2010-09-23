21-летний студент БГАТУ победил на «Дожинках-2010»

Лида встречает героев жатвы. Лучшие труженики сельскохозяйственной отрасли уже собираются на Гродненщине. Сегодня утром в столицу фестиваля выехали и хлеборобы Гомельщины.

Андрей Кириленко в свой 21 год на Дожинки едет уже во второй раз. Правда, в качестве абсолютного победителя среди молодежных экипажей впервые.

Елена Кириленко, мать победителя республиканского фестиваля тружеников села «Дожинки-2010»:

– В прошлом году он был просто помощником комбайнера. А теперь он сам комбайнер.

Виктор Кириленко, отец победителя республиканского фестиваля тружеников села «Дожинки-2010»:

– Когда молодому парню доверили технику, дали новый комбайн. Это их здорово подстегивает трудиться.

Новенький комбайн с результатом в 22 тысячи 700 тонн зерна привел к победе не только молодого комбайнера Кириленко. Напарник Андрея – Михаил Шаков – тоже участник республиканских «Дожинок».

Оба парня не первый год в поле. Свои практические навыки в свободное от работы время подкрепляют еще и теорией – оба учатся в Белорусском государственном аграрно-техническом университете. В эти дни у студентов сессия.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.