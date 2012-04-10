21-летний бездомный россиянин за поджог лесов в Бурятии приговорен к штрафу в $19 млн

Новости России. Российский суд приговорил бездомного 21-летнего мужчину к рекордному штрафу за поджог лесов в Бурятии. За брошенный окурок ему необходимо будет выплатить более полумиллиарда российских рублей (это почти 19 миллионов долларов). В такую сумму эксперты оценили ущерб, нанесенный лесничеству. Но вот как взыскать эти деньги с бездомного, непонятно.

Невероятно дорогую сигарету бурят выкурил в июне 2009 года. Он бросил тлеющий окурок в сухую траву и не предпринял мер по тушению пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.