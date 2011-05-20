20 мая из больниц Минска выписаны 6 пострадавших при теракте в минском метро. На лечении – 22 пациента

Многие из тех, кого уже выписали, вернулись к работе и обычной жизни.

Телефон 25-летнего Павла Гулько продолжает разрываться: востребованного педагога-репетитора и профессионального танцора ждут в его хореографическом коллективе.

Павел Гулько:

Звонят, беспокоятся: «Приезжай. Мы соскучились по тебе и твоему позитиву». Я уже проводил 4 репетиции-тренировки. Просто сидел на стуле, говорил, что делать. Они уже знали все. Хорошо сложилось.



Костыли для Павла – помощник временный. Уже скоро молодой человек собирается вернуться к современным танцам и тренировкам. Пока набирается сил. После полного восстановления первым делом навестит родителей в Костюковичах.



К слову, о врачах, к которым попал в день трагедии, вспоминает с теплотой.

Павел Гулько:

Я увидел врачей – мне сразу стало хорошо. Так как я понял, что не понаслышке есть люди, которые могут тебя спасти.



На стационарном лечении в больницах, между тем, остаются 28 пострадавших, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Многие из них идут на поправку и в скором времени покинут больничные стены.

Так, 20-летняя Юлия Шокель через пару дней отправится на реабилитацию в Аксаковщину.

Юлия Шокель:

Узнала, что скоро выпишут. Радостно. Настроение хорошене, ведь домой скоро, уже проще будет.

Ни о каком унынии и речи не идет. Будущий психолог, а пока – студентка второго курса института правоведения, Юлия даже здесь, в больнице, в некотором роде продолжает учебу: периодически беседует с психологом.

Сергей Шокель:

Дочка с каждым днем поправляется на глазах Большое спасибо, конечно, докторам. Все делают, хороший уход.

Иван Ладутько, заведующий отделением сочетанной травмы УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Минска»:

Никаких проблем с лекарственным обеспечением этих пациентов мы не испытываем. Всех лекарств достаточно.

Что немаловажно – достаточно и внимания. А ведь если будет поддержка и хорошее настроение, обязательно будет позитивная установка на выздоровление и само выздоровление.