17 лет, беременная и бездомная: «Добро пожаловаться» в гостях у героини сюжета 15-летней давности

Спустя шесть лет, Алла поняла: она на дне.

Новости Беларуси. Ровно 15 лет назад в программу «Добро пожаловаться» обратилась молодая беременная женщина Алла, которую судьба выбросила на обочину жизни. Её испытания начались в 11 лет. Став полной сиротой, Алла прошла все ужасы одинокого подростка: интернат, побои, побеги, скитания по ночлежкам, полное отсутствие личных документов и перспектив.

На этой неделе уже мы посетили нашу героиню. И были приятно удивлены. Ухоженный участок, добротный дом в черте столицы, престижный автомобиль, трое детей. Алла Мальченко, минчанка: После смерти родителей я была определена в детский дом Гомеля. И в связи с тем, что меня там избили сотрудники детского дома, я оттуда благополучно сбежала. После этого я не получала образование и была бомжем.

Я увидела передачу по телевидению и решила, что и мне стоит обратиться.

Я была беременна, и других вариантов у меня не было. Олег Усачев, СТВ: Алла, Вы говорили, что съемочная группа программы «Добро пожаловаться» изменила Вашу жизнь. Почему Вы так считаете?

Алла Мальченко:

Именно благодаря телевидению и вмешательству, наше управление власти, в конце концов, отреагировало, и именно благодаря телевидению,

я смогла подтвердить свою личность, я смогла получить образование, я получила возможность сдать экзамены экстерном по всем предметам.

Также я имела возможность поступить в вечернюю школу и получить образование за 11 классов. Мне была предоставлена социальная квартира, как сироте, в 2013 году я ее вернула государству в связи с тем, что

я исполнила свою мечту – я построила дом в центральном районе. Очень этим горжусь.

Программа, как ниточка, соломинка. Хотелось бы поблагодарить, и Ваше участие, Олег, есть в том, что я на сегодня имею. Спасибо большое.

Если бы все, кто принимал участие в программе, взялись за руки и выстроились в цепочку, то она растянулась бы на весь проспект Независимости, на 15 километров.

Наша героиня – это яркий пример того, что человек, в которого, образно выражаясь, молнии били непрерывными разрядами, смог изменить ситуацию и добиться в жизни того, о чем многие только мечтают. А она не только мечтала, но училась и работала.