17 декабря 12 тысяч белорусских призывников приняли воинскую присягу

Новости Беларуси. Торжественные церемонии прошли по всей стране.

По уставу, молодое пополнение Вооруженных Сил дает клятву не позже чем через полтора месяца после прибытия на место службы.

Традиционно в воинских частях день принятия присяги объявлен выходным. Посмотреть на церемонию приехали сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Ременчик, военнослужащий Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Армейская служба, мне кажется, это долг каждого мужчины. И тот, кто пройдет ее, может достойно называть себя защитником отечества и гражданином Республики Беларусь.

Наталья Усенко, студентка:

Провожала в армию я своего парня, надеюсь, будущего мужа. Могу сказать, что потрясающе здесь относятся к ребятам. Армия – это хорошая вещь, это определенная закалка для каждого организма. И, вы знаете, они становятся на путь истинный и понимают смысл жизни.