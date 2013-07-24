1025-летие Крещения Руси: сегодня в Москве торжественное богослужение, а 25 июля - большой концерт на Красной площади

Новости России. Праздник с тысячелетней историей. В Москве стартуют торжества, приуроченные к 1025-летию Крещения Руси. Предстоятели православных церквей всего мира уже приехали в российскую столицу накануне.

В Храме Христа спасителя прошла праздничная литургия. Ее провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе с ним об укреплении веры молились сотни прихожан и представители 15 поместных, автономных православных церквей со всего мира.

Соборные богослужения открывают череду больших торжеств. Знаменательная дата объединила три государства. Отмечать ее будут в Москве, Киеве и Минске.

Колокольный звон в Храме Христа Спасителя в Москве возвестил о начале торжеств в честь 1025-летия Крещения Руси. Здесь, в главном Соборе России, праздничные мероприятия открыла Божественная литургия. Событие знаковое для верующих и в своем роде уникальное — под сводами одного храма вместе с Патриархом Кириллом молились представители всех 15 поместных православных церквей.

Они собираются вместе крайне редко — только по особым случаям. В храме Христа Спасителя звучали молитвы на греческом, грузинском, английском и даже арабском языках.

9 предстоятелей православных церквей со всего мира поочередно ведут службу в порядке исторического старшинства, возглавляемых ими поместных, т. е. автономных, православных церквей.

Александр Волков, руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

Это праздник, который имеет огромное значение для всего православного мира, потому что именно с момента принятия христианства князем Владимиром начала формироваться та цивилизация, та культура, которая сейчас является одной из основополагающих во всем мире.

Соборное богослужение символично прошло в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги. Она была первой правительницей на Руси, принявшей христианство. Кстати, оставила след и в Беларуси. Ее считают основательницей Витебска.

Ольга Мигунова, паломник:

Такая красота, такое великолепие, пение, столько Патриархов, Митрополитов, епископов. Такая мощь.

В 988 году киевский князь Владимир, решил покрестить Русь. Так днепровская купель, где прошло крещение, изменила ход истории. И пусть христианская вера поначалу насаждалась силой вместо язычества, она стала цементом, который объединял земли Киевской Руси во время междуусобиц и фундаментом для уже современной цивилизации.

Сегодня в Москве говорят и о втором Крещении Руси — чудесном возрождении русской православной церкви за последние 25 лет. Когда на православных землях строилось до тысячи храмов в год.

Кирилл, патриарх Московский и всея Руси:

На протяжении истории судьбы народов, духовно рожденных в Киевской купели, складывались по-разному. В прошлом они жили в едином государстве, простиравшемся от Балтийского моря до Черного, от Галиции до Волги. В иные периоды некоторые из этих народов находились под иноземным владычеством, входили в состав других государств. Долгое время мы вместе жили в одной большой стране, а сейчас — в нескольких суверенных государствах. Но неизменно существовало и ныне существует наше духовное единство. И если мы сбережем это единое наследие и духовное родство — у нас есть будущее.

Торжественный молебен прошел у Креста Андрея Первозванного. Завтра завершается пребывание великой святыни в России. В специальном поезде, оборудованном вагоном-храмом, его отправят в Киев, где 28 июля, в день равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, пройдет молебен. Затем святыня прибудет в Минск и будет находиться в крипте Всехсвятского храма до 2 августа.

На Минском замчище под открытым небом пройдет божественная литургия, которую возглавят предстоятели церквей и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ожидается, что богослужение соберет тысячи верующих. После чего патриархи совершат закладку памятной грамоты в основание древнейшего православного храма XI века, который планируют восстановить на месте Минского замчища.

В дни празднеств верующие смогут поклониться Кресту Андрея Первозванного. Реликвия прибудет в Минск в воскресенье и будет находиться в крипте Всехсвятского храма до 2 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете министров Республики Беларусь:

Действительно, руководители поместных церквей со всего мира никогда в Беларуси не были. Это впервые такое явление, и неизвестно когда оно повторится, потому что едут патриархи .