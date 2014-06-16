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10 абитуриентов были удалены из аудитории на ЦТ по русскому языку

16 июня 2014 18:10
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Новости Беларуси.  Централизованное тестирование в разгаре. До первых радостей еще предстоит дожить – баллы тех, кто сдавал русский и белорусский языки станут известны через десять дней. А вот первые слезы и разочарования уже настигли десятку абитуриентов сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Вайтехович, первый заместитель директора Республиканского института контроля знаний:
На белорусском языке абитуриенты оказались очень дисциплинированными, то есть удалений за нарушения дисциплины в аудитории не было. Что касается русского языка, то здесь некоторые абитуриенты все-таки не поняли, какие предметы нельзя проносить в аудиторию, поэтому 10 абитуриентов удалены за наличие мобильных телефонов. Вне зависимости от того, воспользовался ли абитуриент, попытался ли воспользоваться, либо этот телефон у него просто зазвонил во время экзамена, это является нарушением дисциплины в аудитории. 

Но в целом организаторы отмечают высокую дисциплину на ЦТ в 2014 году. Возможно, это связано с тем, что многие его сдают уже не первый раз. Только в главном вузе страны – БГУ – 40% всех абитуриентов закончили школы год назад и больше. Кстати, в целом по стране в высшие учебные заведения поступает меньше людей, чем в 2013 году. Среди предметов, обрели популярность у абитуриентов – обществоведение, спрос на которое увеличился почти в два раза. Его будущим студентам предстоит сдать 17 июня.

Вячеслав Молофеев, заместитель председателя организационной комиссии по проведению ЦТ БГУ:
Интерес к гуманитарным специальностям у абитуриентов все-таки достаточно высок, поэтому раз большое число абитуриентов выбирают такую дисциплину, как обществоведение, значит, можно ожидать, что на такие специальности, как международные отношения, международное право, правоведение, дисциплины, которые к ним примыкают, будут все-таки достаточно устойчивы конкурсы и интересы абитуриентов.   

# общество # Вячеслав Молофеев # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # Наталья Вайтехович

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