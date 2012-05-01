1 мая белорусская молодежь открыла традиционный трудовой семестр

Новости Беларуси. Молодежь 1 мая открыла традиционный трудовой семестр. Торжественный митинг прошел у стелы «Минск – город-герой». Затем молодые люди отправились на стройплощадку нового здания Музея истории Великой Отечественной войны.

Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Сегодня молодежь Республики Беларусь заинтересована и в построении сильной и процветающей Беларуси, и в том, чтобы своими руками строить будущее, и личное в том числе. Буквально на всех знаковых объектах, которые сегодня существуют в стране, ребята работают. Это не просто большое материальное подспорье, это большое доверие в участии в построении сильной и процветающей Беларуси.

В летние студотряды уже зачислены около 20 тысяч человек. Наплыва желающих ожидают к началу июля, после окончания сессии в вузах. Записаться в бригады можно и не выходя из дома. Достаточно оставить электронную заявку на Интернет-портале «Молодежь Беларуси». Поработать можно будет на стройплощадках, в педагогических, сервисных, экологических отрядах, а также помочь с уборкой урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студент:

Поработать, заработать, хорошо провести время, познакомиться, найти новых друзей, весело провести трудовое лето.